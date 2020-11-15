أحمد حسن منتقدا البدري بعد إصابة محمد هاني: فين أحمد فتحي وعبدالله جمعة

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الجيل الحالي لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري المدير الفني، يضم لاعبين مميزين، لديهم خبرات جيدة، وهناك لاعبون في المنتخب لديهم 50 مباراة دولية على الأقل.
وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أقل لاعب في منتخب مصر لعب 50 مباراة دولية، كما أن هناك لاعبين واعدين مثل محمد هاني وأحمد أبوالفتوح، وهناك خبرات مميزة مثل محمد الشناوي وعمرو السولية وعبدالله السعيد".
وأضاف: "منتخب توجو أقل من المتوسط بين المنتخبات الإفريقية، والدليل أنه لا يمتلك سوى نقطة واحدة، وهو ليس بالمنتخب القوي، ولكن الروح تغيب في بعض الأوقات عن لاعبي منتخب مصر ولذلك كان يجب تواجد أحمد فتحي الذي يمتلك الخبرات والروح العالية ولعب مع الجيل الذهبي، ولديه روح البطولة".
وواصل:" في غياب محمد هاني، كان يجب وجود أحمد فتحي، وكذلك عبدالله جمعة لاعب الزمالك، كان تواجده هامًا في الناحية الهجومية، وهو يمتلك السرعة المطلوبة، وبعد إصابة محمد حمدي لماذا لم يتم استدعاء عبدالله، وبعد إصابة طاهر محمد طاهر كان لابد أيضا من استدعاء كهربا".
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