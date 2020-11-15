رمضان السيد يكشف استعدادات بلدية المحلة لدوري القسم الثاني

وأضاف السيد خلال تصريحات خاصة لصدي البلد: خوضنا معسكر مغلق في مدينة الإسماعيلية الأسبوع الماضي ويتم التحضير حاليا لعمل ثلاث مباريات ودية مع اندية قوية استعدادا للموسم.
وتابع: "سنلعب غدا أمام فريق شبان بدواى، ويتم التحضير حاليا للقاء قوي امام نادي بالدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل ، وسنواجه فريق الشرقية للدخان الخميس المقبل".
وأوضح أنه خلال الفترة الماضية تم التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين المميزين استعدادا لدوري القسم الثاني وهدفنا الصعود للدوري الممتاز، وذلك بدعم قوي من مجلس الإدارة والمهندس مصطفي الشامي المشرف علي الكرة.
وأنهى فريق بلدية المحلة الموسم الماضي محتلا المركز ال10 في جدول ترتيب مسابقة دوري القسم الثاني برصيد 25 نقطة في حين صعد شقيقه غزل المحلة إلي الدوري الممتاز ممثلا عن مجموعة بحري.
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