الأهلي يستهدف صفقة ثانية من بيراميدز بعد محمد فاروق

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن محمد فاروق لاعب بيراميدز سينتقل إلى صفوف النادي الأهلي بشكل رسمي مقابل انتقال أحمد الشيخ، وهناك مفاوضات أخرى لضم أحمد أيمن منصور مدافع الفريق.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "محمد فاروق ينتظر جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، من أجل إنهاء إجراءات ضمه".

وأضاف: "تحدثت مع اللاعب الذي أبدى سعادته بالعودة مجددًا للنادي الأهلي، وليس له أي مطالب، وهو يريد العودة لارتداء القميص الأحمر".

وواصل: "الأهلي يسعى أيضا لضم أحمد أيمن منصور، وتم الاتصال به من جانب أمير توفيق، لكن الأمور تبدو صعبة، في ظل معاناة بيراميدز في هذا المركز وعدم وجود سوى على جبر وعبدالله بكري".