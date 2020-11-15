مدير برشلونة السابق: مسئولو النادي رفضوا التعاقد مع مبابي وهالاند

كشف خافيير بورداس المدير التنفيذي السابق لنادي برشلونة، عن سبب رفض النادي الكتالوني التعاقد مع كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الحالي، وهالاند لاعب بوروسيا دورتموند.
وقال خافيير بورداس في تصريحات لصحيفة " موندو ديبورتيفو"الإسبانية،:"عقب رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، تم عرض كيليان مبابي " عندما كان لاعبا في موناكو" علينا".
وأضاف:" والد مبابي تحدث معي وأكد لي أن نجله مستعد للانتقال إلى برشلونة، لأنه لا يرحب بالانضمام إلى ريال مدريد بسبب وجود رونالدو وبنزيما وبيل، كما أن موناكو لا يرغب في بيع اللاعب لباريس سان جيرمان باعتباره منافسا له في الدوري الفرنسي.
وتابع:" كان من الممكن أن نضم مبابي مقابل 100 مليون يورو، ولكن روبرت فرنانديز رئيس الأمانة الفنية ببرشلونة، فضل التعاقد مع ديمبلي، بحجة أن مبابي لاعب فردي، كما أن برشلونة يحتاج جناح وليس مهاجما.
وواصل:" أوصيت أيضا بضم هالاند ولكنهم رفضوا أيضا، حيث قالوا إن اللاعب ليس مناسبا لفريق برشلونة، وتعاقدوا بعدها مع برينس بواتينج.
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