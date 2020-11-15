ماذا يحدث فى المنتخب | صدمة بسبب محمد هانى.. تغييرات فى التشكيل أمام توجو.. وتطور جديد بشأن إصابة محمد صلاح بكورونا

غادرت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم من مطار القاهرة قبل عدة ساعات لمواجهة توجو مساء الثلاثاء المقبل فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية المقبلة.

ويسعى الجهاز الفنى للفراعنة إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة توجو من أجل الفوز بها وحسم التأهل إلى الأمم الإفريقية المقبلة المقرر إقامتها فى الكاميرون.

سلبية المسحات

أعلن الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا، سلبية المسحة التى خضعت لها بعثة المنتخب عقب نهاية مباراة توجو وخضع جميع أفراد البعثة إلي مسحة جديدة داخل استاد القاهرة، بخلاف البرتوكول الموجود ضمن إرشادات الكاف للاطمئنان علي سلامة الجميع.

وتأكد استمرار غياب محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول بسبب إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للعزل الصحى خلال الفترة الحالية.



صدمة هانى

تلقى الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ضربة موجعة بسبب تعرّض محمد هانى الظهير الأيمن الأساسى لإصابة قوية فى ركبته خلال مشاركته أمام توجو أمس. ويعانى محمد هانى من كدمة قوية فى ركبته وهو ما أدى إلى استبعاده من السفر مع الفراعنة لمواجهة توجو. السولية خارج الحسابات وحامد البديل وتأكد غياب عمرو السولية عن مواجهة منتخب مصر أمام توجو عقب حصوله على البطاقة الصفراء خلال مواجهة توجو أمس فى الجولة الثالثة وتأكد غياب عن المباراة المقبلة ، وفضل الجهاز الفنى بقاءه بالقاهرة وعدم السفر مع المنتخب خاصة أنه خارج الحسابات الفنية. ويعد عمرو السولية واحدا من اللاعبين المهمين لدى الجهاز الفنى لمنتخب مصر فى ظل الاعتماد عليه بشكل مستمر فى التشكيل الأساسى للفراعنة نتيجة القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها اللاعب. واستقر الجهاز الفنى على الدفع بـ طارق حامد فى وسط الملعب بدلا من عمرو السولية بجوار محمد الننى خلال المواجهة المقبلة، ويغيب أيضا نجمنا محمد صلاح بسبب إصابته بفيروس كورونا.



الكاف يختار عيسي سي



استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تعيين الحكم السنغالي عيسى سي لإدارة مباراة منتخب مصر أمام توجو والمقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية. ويعاون الحكم السنغالى عيسي سي كل من مالك سامبا وسيديه صديقي مساعد ثاني ودحان بيده حكما رابعا.



موقف صلاح مع كورونا موقف صلاح مع كورونا وكشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تطورات حالة النجم محمد صلاح، مؤكدا أنه يجري علاجه حاليا وفقا لبروتوكول العلاج المصري. وقال حسني فى تصريحات له: "تلقيت مكالمة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كي أتابع حالة صلاح وأقيم حالته، والتعليمات كانت واضحة من البداية بأن أتعامل معه كأنه مريض عادي، طلبت عمل أشعة مقطعية وتحليل دم كأي مريض يأتي لنا، وبالفعل توجهنا به لمستشفى دار الشفاء، الأشعة كانت سليمة، لكن كان هناك نقص بسيط في كرات الدم البيضاء، لذلك تشخيصنا كان أن الحالة بسيطة، وعلى هذا الأساس بدأنا في علاجه". وأضاف: "نعالجه وفقا لبروتوكول العلاج الخاص بمصر، لكننا أرسلنا إلى ليفربول تقريرا كاملا عن حالة صلاح، مرفقا بكافة الفحوصات، وأريد أن أطمئن الجميع أن حالته جيدة للغاية، واليوم حالته أفضل بكثير، كان يعاني من بعض الآلام في الجسد، لكنه اليوم أفضل". واختتم رئيس اللجنة العلمية: "حسب البروتوكول المصري سيتم إجراء المسحة الثانية لصلاح بعد خمسة أيام من بداية العلاج، أي مساء الخميس المقبل أو الجمعة صباحا، الجميع هنا يتابع حالته، وأطمئن الجمهور أن المسحة الثانية ستكون سليمة". وغاب محمد صلاح عن صفوف الفراعنة الكبار أمام منتخب توجو، في لقاء الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا، التي حسمها المنتخب بهدف سجله محمود حمدي في الدقيقة 53 من عمر المباراة. شكوى الجبلاية للكاف

شكوى الجبلاية للكاف