بريزنتيشن توفر طائرة خاصة لمنتخب مصر قبل مواجهة توجو

قام منتصر النبراوي رئيس شركة بريزنتيشن بالتنسيق مع عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بتخصيص طائرة خاصة لنقل منتخبنا إلى توجو بالتعاون مع راعي منتخبنا الوطني استعدادًا لمواجهة توجو الثلاثاء المقبل، فى الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون.
وأنهت سلطات مطار القاهرة، إجراءات بعثة المنتخب الوطنى، بمبني الركاب رقم 3 بالمطار، وغادرت البعثة على متن طائرة خاصة لشركة مصر للطيران متجهة إلى توجو.
وحقق منتخب مصر فوزًا صعبًا ومهمًا على منتخب توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 ويتصدر المجموعة السابعة متفوقا بفارق الأهداف على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم كينيا 3 نقاط في المركز الثالث وتوجو في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.
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