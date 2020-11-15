أحمد عادل عبد المنعم يحتفل بعيد ميلاد زوجته

نشر اللاعب أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى مصر المقاصة والأهلى سابقا صورا جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام ".

يحتفل أحمد عادل بعيد ميلاد زوجته، ونشر لها عددا من الصور معه بأماكن مختلفة.

وعلق أحمد عادل علي الصور قائلا : " كل سنة وانتي طيبة يا سندي وضهري ومراتي وحبيبتي وأم ولادي، ربنا يخليكي ليا أطيب إنسانة في الدنيا ".

وأعلن أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، مغادرة الفريق الفيومي، و توصله لاتفاق للرحيل و إنهاء علاقته بالنادي.

و قال عبد المنعم في تصريحاته لقناة النهار : " سأرحل عن المقاصة بعد تجربة سيئة عشتها خلال الموسم الأخير تحديدا، وجدت معاملة سيئة وغير مبررة من المدير المالي للمقاصة ووجدت اختلافًا عما تم إدراجه في العقد ".

ورحب حارس الأهلي الأسبق بالعودة مجددا للفريق الأحمر حال طلبه للعودة، مؤكدًا أنه يرفض الزج باسم الزمالك في التفاوض معه.