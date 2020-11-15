الحضري عبر إنستجرام: لن تعيش حياة سعيدة إن كنت تهتم بما يقوله النّاس

شارك الكابتن عصام الحضري لاعب منتخب مصر والأهلي سابقا، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر عصام الحضري بطاقم رياضي باللون الأخضر، معتلي عجلة رياضية في الجيم.

وعلق الحضري علي الصورة قائلا: "لن تعيش حياة سعيدة إن كنت تهتم بما يقوله النّاس عنك".

يذكر أن عصام الحضري قال إن مستوى الدوري المصري حاليا يجعله غير متحمس للعودة إلى الملاعب.

وتابع "الحضري" في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس": "من الصعب أن أعود إلى الملاعب مجددًا فمستوى الدوري المصري في تلك الفترة لا يحفزني على ذلك".

وأضاف: "شخصيتي تتقبَّل استفزاز الإعلام و الأجهزة الفنية و الجمهور و دائمًا ما أستخدمها كـ حافز كبير لي، و هو ما كان يتعمَّد فِعله مانويل جوزيه ليُساعدني علي التألُّق وأحب استفزازي."

وختم حديثه قائلًا: "عبد الواحد السيد كان أيضا يحب الصراعات ويحب المنافسة وهذا يساعده كثيرًا على التألق".