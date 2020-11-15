شاهد.. السولية يشارك فرحته بالفوز عبر إنستجرام

شارك لاعب منتخب مصر عمرو السولية، مجموعة صور من مباراة مصر بالأمس أمام توجو.



وحازت الصور على إعجاب المتابعين، وانهالت عليها التعليقات السعيدة من قبل الجمهور.



وجاءت التعليقات كالآتي:

الف مبرووك ياكابتن - ان شاء هنوصل للنهائي - عقبال الكأس يا كابتن



وقد غادر عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي، معسكر المنتخب الوطني، لغيابه عن مباراة الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأمم الأفريقية بالكاميرون، أمام توجو، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، بسبب إيقافه لحصوله على إنذارين.



وتغادر بعثة المنتخب الوطني إلى توجو اليوم الأحد.







ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع منتخب جزر القمر.