يوسف المساكني يثير الجدل بصورة مع علي معلول وفرجاني ساسي

نشر يوسف المساكني نجم منتخب تونس ونادي الدحيل القطري صورة له برفقة مواطنه علي معلول نجم الأهلي وفرجاني ساسي لاعب الزمالك، وذلك قبل نهائي دورى أبطال إفريقيا بين قطبي الكرة المصرية. وتساءل المساكني عبر استورى حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عن بطل إفريقيا، حيث نشر صورة برفقة الثنائي وكتب: الاهلي والزمالك وصورة كأس. ويشارك المساكني مع منتخب تونس التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية. وشارك علي معلول نجم النادي الأهلي في مباراة منتخب تونس أمام نظيره تنزانيا بشكل أساسي برفقة فرجاني ساسي لاعب الزمالك وانتهت بفوز نسور قرطاج بنتيجة هدف دون رد . ويستعد منتخب تونس لمواجهة تنزانيا يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الراعبة من دور المجموعات بتصفيات امم افريقيا .

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