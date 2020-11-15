أخبار الرياضة.. حقيقة رحيل مجلس الزمالك قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. أول رد فعل للأهلي بعد إصابة محمد هاني في المنتخب.. وإخلاء...

ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت على النحو التالي:

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن مجلس إدارة نادي الزمالك الحالى بقيادة المستشار مرتضى منصور لن يتم اتخاذ قرار ضده بترك منصبه قبل يوم 27 نوفمبر الجاري نظرا لانشغال الفريق الأبيض بخوض نهائى دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلى.

يخضع محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة بجزع في الركبة الذي تعرض له خلال مشاركته في مباراة منتخبنا الوطني أمام توجو أمس.

تأكد غياب محمد هانى نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم عن مواجهة توجو المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية.

أكد مصدر بنادي ليفربول، أن مجلس إدارة الريدز يدرس إرسال طائرة خاصة إلى مصر خلال الساعات المقبلة، لاستعادة محمد صلاح نجم الفريق.

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تطورات حالة النجم محمد صلاح، مؤكدا أنه يجري علاجه حاليا وفقا لبروتوكول العلاج المصري.

أكدت قناة الأهلى تواجد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم فى تدريبات الفريق بمقر النادى بالجزيرة الآن بعد انتهاء أزمة حبسه واصطدام سيارته بشخص .

كشف خافيير بورداس المدير التنفيذي السابق لنادي برشلونة، عن سبب رفض النادي الكتالوني التعاقد مع كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الحالي، وهالاند لاعب بوروسيا دورتموند.