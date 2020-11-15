من الحبس لـ إخلاء السبيل.. القصة الكاملة لـ حادث مروان محسن نجم الأهلي في الجيزة

الحكاية بدأت عندما كان يقف في إحدى الإشارات بالجيزة، وعندما فتحت الإشارة وأثناء تحركه بالسيارة فوجئ برجل يستقل دراجة هوائية أمامه، وقام بصدمه دون قصد، نظرًا لأن الرجل يأخذ طريقًا معاكسًا للإشارة، وقف مروان، على الفور وقام بإبلاغ الإسعاف.
وجرى تحرير محضر بالواقعة من قبل قوات الشرطة وتم التحفظ على مروان محسن وعرضه على النيابة، وعلى الفور قررت النيابة إخلاء سبيل اللاعب بعد سماع أقواله وتأكد براءته من الاصطدام بأحد الأشخاص، وقضى اللاعب ما يقرب من 120 دقيقة تحت التحفظ عليه.
وذهب مروان محسن إلى منزله بعد الانتهاء من التحقيق، وتبرئته من أي شبهات جنائية، وقام الموظف بوضع جبيرة على ذراعيه بسبب تعرضه لكدمة قوية.
وقام مروان محسن بالاطمئنان علي الموظف، وهو ما شكره عليه المصاب نظرًا لوقوفه من أجل طلب سيارة الإسعاف وعدم الفرار بعد الحادث".
وعلى الفور انتظم مروان محسن في تدريبات الأهلي بعد انتهاء الأزمة استعدادا لمواجهة الزمالك المرتقبة المقرر إقامتها 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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