محمد فاروق يعود لـ الأهلي في هذه الحالة.. وهذه علاقة لاعب صن داونز بالصفقة

11 مباراة خاضها اللاعب محمد فاروق- نجم نادي بيراميدز الحالي- بقميص فريقه السابق النادي الأهلي، 5 مشاركات منها كانت في مسابقة الدوري المصري، فيما لعب 6 مباريات أخرى في المسابقات الإفريقية، وقبل انضمامه إلى الشياطين الحمر كان أقرب للانتقال من المصرية للاتصالات إلى النادي المصري.

محمد فاروق لم يبدأ مشواره الكروي في كبرى الأندية لكنه انطلق من الساحة الشعبية التى انطلق منها إلى أكادمية مشير حفنى، التى عبرها إلى المصرية للاتصالات وكانت بوابته إلى نادي القرن الأفريقي، بعد مروره بتجربة كروية مع نادي المقاولون العرب الذي لعب فيه بمركز الوسط.

رحيل محمد فاروق عن النادي الأهلي جعله يمر بعدة تجارب كروية أخرى لأندية أبرزها وادي دجلة، الإنتاج الحربي والمقاولون العرب، فيما توهج فاروق وانتقل إلى نادي بيراميدز «الأسيوطي» سابقًا، فيما كانت أولى مشاركاته الدولية مع منتخب مصر أمام منتخب البوسنة والهرسك في العام 2014 تحت قيادة الكابتن شوقي غريب.

قصة عودة محمد فاروق لـ الأهلي

أكد محمد فاروق لاعب نادي بيراميدز أن الاتفاق تم مع أحمد الشيخ للانضمام لبيراميدز، مشيرا إلى أن هناك جلسة منتظرة مع أمير توفيق لحسم تعاقد الأهلي معه.

وقال محمد فاروق خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج: "هناك أشخاص غاضبة لأني بلعب أمام الأهلي بغل حسب كلامهم، لكنني ألعب بحماس وهذه طريقة لعبي.

وأضاف اللاعب محمد فاروق: الأهلي ساهم بمسيرتي وتوجت معه ببطولات.. ياريت الناس تشيل فكرة إني بلعب بغل أمامه، لأن الأهلي له فضل علي، وجمهوره بحترمه وبحبه".

صفقة تبادلية مع أحمد الشيخ

كان الإعلامي عمر ربيع ياسين كشف عن توصل النادي الأهلي لاتفاق مع محمد فاروق لاعب بيراميدز علي الانتقال للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري، وذلك ضمن صفقة تبادلية مع أحمد الشيخ لاعب المارد الأحمر.

وأوضح ياسين خلال برنامجه نمبر وان المذاع علي قناة النهار أن مسؤولي الأهلي قرروا التعاقد مع محمد فاروق مع فشل صفقة سيرينو بعد رفض صن داونز الاستغناء عن اللاعب الصيف الجاري في ظل غلق باب القيد في جنوب افريقيا وصعوبة تعويض اللاعب بصفقة جديدة.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي نادى الزمالك في 27 نوفمبر على ملعب استاد برج العرب في نهائي بدورى أبطال إفريقيا.

صفقة إضافية لـ الأهلي من بيراميدز

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن محمد فاروق لاعب بيراميدز سينتقل إلى صفوف النادي الأهلي بشكل رسمي مقابل انتقال أحمد الشيخ، وهناك مفاوضات أخرى لضم أحمد أيمن منصور مدافع الفريق.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "محمد فاروق ينتظر جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، من أجل إنهاء إجراءات ضمه".

وأضاف: "تحدثت مع اللاعب الذي أبدى سعادته بالعودة مجددًا للنادي الأهلي، وليس له أي مطالب، وهو يريد العودة لارتداء القميص الأحمر".

وواصل: "الأهلي يسعى أيضا لضم أحمد أيمن منصور، وتم الاتصال به من جانب أمير توفيق، لكن الأمور تبدو صعبة، في ظل معاناة بيراميدز في هذا المركز وعدم وجود سوى على جبر وعبدالله بكري".

علاقة صفقة صن داونز بـ محمد فاروق

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن توصل النادي الأهلي لاتفاق مع محمد فاروق لاعب بيراميدز علي الانتقال للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري، وذلك ضمن صفقة تبادلية مع أحمد الشيخ لاعب المارد الأحمر.

وأوضح ياسين خلال برنامجه نمبر وان المذاع علي قناة النهار أن مسؤولي الأهلي قرروا التعاقد مع فاروق مع فشل صفقة سيرينو بعد رفض صن داونز الاستغناء عن اللاعب الصيف الجاري في ظل غلق باب القيد في جنوب افريقيا وصعوبة تعويض اللاعب بصفقة جديدة.

ويواجه النادي الأهلي غريمه التقليدى نادى الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفارس الأبيض غريمه التقليدي النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فى نهائى دورى الأبطال الإفريقي يوم 27 نوفمبر الجاري بعدما تخطى المارد الأحمر نظيره الوداد المغربي ذهابا وإيابا بمجموع لقائى الذهاب والعودة 5-1.