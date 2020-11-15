محمد فاروق يعود لـ الأهلي في هذه الحالة.. وهذه علاقة لاعب صن داونز بالصفقة

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قصة عودة محمد فاروق لـ الأهلي
أكد محمد فاروق لاعب نادي بيراميدز أن الاتفاق تم مع أحمد الشيخ للانضمام لبيراميدز، مشيرا إلى أن هناك جلسة منتظرة مع أمير توفيق لحسم تعاقد الأهلي معه.
وقال محمد فاروق خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج: "هناك أشخاص غاضبة لأني بلعب أمام الأهلي بغل حسب كلامهم، لكنني ألعب بحماس وهذه طريقة لعبي.
وأضاف اللاعب محمد فاروق: الأهلي ساهم بمسيرتي وتوجت معه ببطولات.. ياريت الناس تشيل فكرة إني بلعب بغل أمامه، لأن الأهلي له فضل علي، وجمهوره بحترمه وبحبه".
صفقة تبادلية مع أحمد الشيخ
وأوضح ياسين خلال برنامجه نمبر وان المذاع علي قناة النهار أن مسؤولي الأهلي قرروا التعاقد مع محمد فاروق مع فشل صفقة سيرينو بعد رفض صن داونز الاستغناء عن اللاعب الصيف الجاري في ظل غلق باب القيد في جنوب افريقيا وصعوبة تعويض اللاعب بصفقة جديدة.
ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي نادى الزمالك في 27 نوفمبر على ملعب استاد برج العرب في نهائي بدورى أبطال إفريقيا.
صفقة إضافية لـ الأهلي من بيراميدز
وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "محمد فاروق ينتظر جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، من أجل إنهاء إجراءات ضمه".
وأضاف: "تحدثت مع اللاعب الذي أبدى سعادته بالعودة مجددًا للنادي الأهلي، وليس له أي مطالب، وهو يريد العودة لارتداء القميص الأحمر".
وواصل: "الأهلي يسعى أيضا لضم أحمد أيمن منصور، وتم الاتصال به من جانب أمير توفيق، لكن الأمور تبدو صعبة، في ظل معاناة بيراميدز في هذا المركز وعدم وجود سوى على جبر وعبدالله بكري".
علاقة صفقة صن داونز بـ محمد فاروق
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن توصل النادي الأهلي لاتفاق مع محمد فاروق لاعب بيراميدز علي الانتقال للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري، وذلك ضمن صفقة تبادلية مع أحمد الشيخ لاعب المارد الأحمر.
وأوضح ياسين خلال برنامجه نمبر وان المذاع علي قناة النهار أن مسؤولي الأهلي قرروا التعاقد مع فاروق مع فشل صفقة سيرينو بعد رفض صن داونز الاستغناء عن اللاعب الصيف الجاري في ظل غلق باب القيد في جنوب افريقيا وصعوبة تعويض اللاعب بصفقة جديدة.
ويواجه النادي الأهلي غريمه التقليدى نادى الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا.
ويلتقي الفارس الأبيض غريمه التقليدي النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فى نهائى دورى الأبطال الإفريقي يوم 27 نوفمبر الجاري بعدما تخطى المارد الأحمر نظيره الوداد المغربي ذهابا وإيابا بمجموع لقائى الذهاب والعودة 5-1.
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