كيف يعوض الأهلي غياب محمد هاني في نهائي أفريقيا.. أحمد فوزي يجيب

وضع احمد فوزي، حارس مرمي النادي الأهلي السابق، عدة حلول لإيجاد بديل لـ محمد هاني في مباراة القمة أمام الزمالك بنهائي دوري أبطال افريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.

ويعانى محمد هاني من جزع بسيط في الرباط الخارجي للركبة بعد اصطدامه مع أحد لاعبي توجو خلال مباراة أمس، والتي فاز بها الفراعنة بهدف دون رد.

ويعد الجزع الذي تعرض له محمد هاني من الدرجة الأولى وليس قويا، ولكن الجهاز الفني لمنتخب مصر فضل استبعاد اللاعب من مواجهة توجو المقبلة حتى لا تتفاقم الإصابة.

وقال احمد فوزي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : بعد إصابة هاني ربنا يشفيه ..الشحات بيعرف يلعب باك رايت بس مينفعش الماتش ده لأني هفتقده هجوميا ودفاعيًا ضعيف شوية.

وأضاف : ربيعة حل مبدئي هيحل الكرة العكسية من زيزو لبن شرقي بس مش هيحل الكرة الطويلة من ساسي وطارق حامد لأن بن شرقي أسرع بكتير..

وأكمل : تاهت ولقيناها نلعب برامي ربيعة وبطريقة ٤/٣/٣ ونخللي ديانج ناحية اليمين عشان يعوض سرعات ربيعة وبكدة هتبوظ طريقتك كلها عشان مركز واحد ودي برضوة انا مش موافق عليها.

وأوضح : الحل الأخير ليا اني العب بحمدي فتحي وألزمه بالدفاع وأنه ميعديش نص الملعب وبالنسبة لي لو ده فكر موسيماني هنقفل الناحية دي وهنكسب الماتش لأننا هنشل الناحية السريعة عندهم، وجهة نظري علي قد الحلول المتوافرة.