كيف يعوض الأهلي غياب محمد هاني في نهائي أفريقيا.. أحمد فوزي يجيب

وضع احمد فوزي، حارس مرمي النادي الأهلي السابق، عدة حلول لإيجاد بديل لـ محمد هاني في مباراة القمة أمام الزمالك بنهائي دوري أبطال افريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.
ويعانى محمد هاني من جزع بسيط في الرباط الخارجي للركبة بعد اصطدامه مع أحد لاعبي توجو خلال مباراة أمس، والتي فاز بها الفراعنة بهدف دون رد.
ويعد الجزع الذي تعرض له محمد هاني من الدرجة الأولى وليس قويا، ولكن الجهاز الفني لمنتخب مصر فضل استبعاد اللاعب من مواجهة توجو المقبلة حتى لا تتفاقم الإصابة.
وقال احمد فوزي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : بعد إصابة هاني ربنا يشفيه ..الشحات بيعرف يلعب باك رايت بس مينفعش الماتش ده لأني هفتقده هجوميا ودفاعيًا ضعيف شوية.
وأضاف : ربيعة حل مبدئي هيحل الكرة العكسية من زيزو لبن شرقي بس مش هيحل الكرة الطويلة من ساسي وطارق حامد لأن بن شرقي أسرع بكتير..
وأكمل : تاهت ولقيناها نلعب برامي ربيعة وبطريقة ٤/٣/٣ ونخللي ديانج ناحية اليمين عشان يعوض سرعات ربيعة وبكدة هتبوظ طريقتك كلها عشان مركز واحد ودي برضوة انا مش موافق عليها.
وأوضح : الحل الأخير ليا اني العب بحمدي فتحي وألزمه بالدفاع وأنه ميعديش نص الملعب وبالنسبة لي لو ده فكر موسيماني هنقفل الناحية دي وهنكسب الماتش لأننا هنشل الناحية السريعة عندهم، وجهة نظري علي قد الحلول المتوافرة.
وقام الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا بالتواصل مع خالد محمود طبيب الأهلي وأبلغه بالحالة الصحية للاعب وتفاصيل إصابته.
وتلقى الجهاز الفني للأهلي إصابة محمد هاني بصدمة كبيرة خاصة وأن الفريق الأحمر مقبل على مواجهة من العيار الثقيل أمام الزمالك والمقرر إقامتها 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يخضع محمد هاني إلى برنامج تأهيلي قوى خلال الفترة المقبلة لتجهيزه ومشاركته فى نهائى إفريقيا وتبدو فرصه فى اللحاق بالمباراة جيدة خاصة وأن الجزع فى الرباط الخارجي بركبته من الدرجة الأولى.
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