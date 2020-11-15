الأشعة صادمة .. الإصابة تبعد صفقة الأهلى الجديدة 40 يوما عن التدريبات

كشفت مصادر خاصة داخل النادى الأهلى عن مفاجأة بشأن الإصابة التى تعرض لها لاعب الفريق الجديد طاهر محمد طاهر أثناء تواجده فى معسكر المنتخب قبل المباراة الأولى أمام توجو.
واستبعد الجهاز الفنى الجديد للمنتخب طاهر من معسكر المنتخب بعد شكوى اللاعب من شد فى العضلة الأمامية، وبناء عليه خضع لبعض الفحوصات الطبية التى أثبتت إصابة اللاعب بشد فى العضلة الأمامية، وتم إرسال كافة الإشاعات التى أجراها اللاعب إلى النادى الأهلى بعد استبعاده.
وأوضحت المصادر أن الاشعة التى خضع لها اللاعب والتقارير أثبتت شكواه فى العضلة الأمامية .
وفجرت المصادر مفاجأة كبرى بعد خضوع اللاعب لاشعة جديدة داخل النادى الأهلى التى أثبت اصابة اللاعب بتمزق فى العضلة الامامية من الدرجة الاولى قدره 1 سم وهو ما يعنى أن اللاعب سيغيب لفترة قد تصل الى 40 يوما
ونجح النادى الأهلى فى التعاقد مع طاهر محمد طاهر من نادى المقاولون العرب لمدة 4 سنوات لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد .
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