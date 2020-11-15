مستشفى ليفربول.. روبرتسون يعمق جراح كلوب قبل موقعة ليستر سيتي

وقال كلارك في تصريحات صحفية قبل مواجهة سلوفاكيا، روبرتسون يعاني من مشكلة في أوتار الركبة، وقد يغيب عن مواجهة اليوم.
وتعد إصابة روبرتسون ضربة جديدة لـ يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قبل مواجهة ليستر سيتي، المقرر لها الأحد المقبل، قبل مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث سيفتقد كلا من محمد صلاح بسبب إصابته بكورونا وجو جوميز بعد إجرائه جراحه في الركبة مؤخرا، وفان دايك المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأرنولد من إصابة في الكاحل.
يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي "بريميرليج" برصيد 1 7 نقطة.
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