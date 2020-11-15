جاء ذلك بحضور الكابتن عبد الرحمن ابراهيم مدير نادى الناصرية الرياضى والمدير فني للمنتخبات القوميه لكمال الأجسام وفؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد ونائب نبروه السابق ووائل السواح رئيس مجلس إدارة مركز شباب نبروة وأسعد غانم شقيق البطل حمدى غانم والسيد عوض الله مدير إدارة شباب نبروة.
ومن جانبه أكد الكابتن عبد الرحمن إبراهيم أن "غانم" يبلغ من العمر ٤٤ عامًا من أبناء قرية درين مركز نبروه دقهلية وعضوبالجمعية العمومية لمركز شباب درين وقد تدرب بنادى الناصرية الرياضى بمدينة المنصورة، وقد انقطع لفترة طويلة عن المشاركة في البطولات الدولية أكثر من ١٠ سنوات، وعاد بقوة ليحصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
فيما أكد الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى لكمال الأجسام، ورئيس الاتحاديين العربى والإفريقى، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى، أن "غانم" قدم ملحمة وطنية جديدة في عالم كمال الأجسام ويستحق أن نرفع له القبعة لهذا الإنجاز والذي بدأ بالبرونزية.
جدير بالذكر أنه تم تكريم البطل أيضا صباح اليوم من قبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بديوان عام المحافظة وبرفقته علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة والكابتن عبد الرحمن ابراهيم مدير نادى الناصرية الرياضى والمدير الفني للمنتخبات القومية لكمال الأجسام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكريم اللاعب الحاصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للأساتذة لكمال الأجسام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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