الزمالك يرفض خوض أي مباريات ودية خوفا من الإصابات

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فكرة خوض مباريات ودية خلال الفترة الحالية في إطار استعدادات الفريق لمباراة نادي مصر المقبلة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر خوفا من تعرض أي لاعب للإصابة في الفترة الحالية بجانب غياب اللاعبين الدوليين عن الفريق في الفترة الحالية للتواجد مع منتخباتهم
ووصل البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق إلى القاهرة مساء الأمس قادما من البرتغال على أن يقود المدرب تدريب الفريق اليوم الأحد استعدادا للمباريات المقبلة في الكأس ونهائي دوري أبطال أفريقيا.
يذكر أن الزمالك سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 27 نوفمبر الحالي، في القاهرة.
وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي سيلتقي فيها الزمالك مع الأهلي في نهائي البطولة.
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