الزمالك يرفض خوض أي مباريات ودية خوفا من الإصابات

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فكرة خوض مباريات ودية خلال الفترة الحالية في إطار استعدادات الفريق لمباراة نادي مصر المقبلة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر خوفا من تعرض أي لاعب للإصابة في الفترة الحالية بجانب غياب اللاعبين الدوليين عن الفريق في الفترة الحالية للتواجد مع منتخباتهم

ووصل البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق إلى القاهرة مساء الأمس قادما من البرتغال على أن يقود المدرب تدريب الفريق اليوم الأحد استعدادا للمباريات المقبلة في الكأس ونهائي دوري أبطال أفريقيا.