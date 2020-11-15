تشكيل منتخبي إنجلترا وبلجيكا المتوقع قبل موقعة الأمم الأوروبية

يحل منتخب انجلترا ضيفا علي منافسه بلجيكا اليوم علي ملعب الملك بودان في تمام الساعة العاشرة الا ربعا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من دورى الامم الاوروبية .

ويسعى منتخب بلجيكا للثأر من منتخب إنجلترا بتحقيق الفوز عليه في مباراة الليلة، وضمان التأهل رسميا إلى الدور المقبل.

في المقابل يطمح المنتخب الإنجليزي بقيادة نجمه هاري كين في تكرار تفوقه على الشياطين الحمر بانتزاع الثلاث نقاط، والارتقاء إلى الصدارة، حال تعثر الدنمارك أمام أيسلندا سوء بالتعادل أو الخسارة، في المباراة التي ستقام الليلة في نفس التوقيت أيضا.

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز منتخب إنجلترا على بلجيكا بهدفين مقابل هدف.

تشكيل إنجلترا المتوقع أمام بلجيكا:

حراسة المرمى: بيكفورد

الدفاع: ووكر- دير - تريبير - تشيلويل

الوسط: هندرسون - رايس - مونت

الهجوم: جريليش - سانشو - كين

تشكيل بلجيكا المتوقع أمام إنجلترا:

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: ألدرفايريلد - ديناير - بوياتا - مونييه

الوسط: تيليمانس - فيتسيل - ثورجان هازارد - دي بروين

الهجوم: ميرتينز - لوكاكو

ويتصدر منتخب بلجيكا جدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأمم الأوروبية برصيد 9 نقاط، ويحل منتخب الدنمارك ثانيا بـ 7 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب إنجلترا صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب أيسلندا ترتيب المجموعة بدون نقاط.