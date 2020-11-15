شاهد.. آراء الجماهير فى أداء منتخب مصر أمام توجو

حقق الفريق الأول لمنتخب مصر ، فوزًا صعبًا على توجو بهدف نظيف احرزه "محمود الونش" في الدقيقة 53 من شوط المباراة الثاني، وتصدر المنتخب مجموعته بالتصفيات الإفريقية، مع منتخب جزر القمر برصيد 5 نقاط لكل منهم، ويتبعهم منتخب كينيا في المركز الثالث ويتزيل توجو المجموعة في المركز الرابع.

ووسط غياب نجم منتخب الفراعنة "محمد صلاح"، بعد إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للحجر الصحي، والاداء المشتت للفريق، وانتقاد المحللين الرياضيين لمستوى الأداء لبعض اللاعبين يواجه الجماهير حالة من الخوف والقلق من قبل الجماهير المصرية حول التأهل لأمم افريقيا 2022.

ورصدت عدسة دوت الخليج، آراء الجماهير المصرية عن أداء منتخب مصر أمام توجو، وتوقعاتهم حول الصعود لأمم افريقيا 2022، وتعليقاتهم حول مستوى اللاعبين.

في البداية، ذكر ابراهيم محمد، أن اداء المنتخب كان غير متوقع، بسبب عدم التجانس بين اللاعبين، كما ان المنتخب كان مؤهل للصعود لان المجموعة تساعده ولكن عليهم ايجاد الحلول لضمان الاستمرارية وتحقيق الفوز على المنتخبات الأقوى.

وأضاف "يحيى محمد" أن خطة الجهاز الفني بإدارة حسام البدرى تواجه خلل واضح، ومن وجهة نظره المنتخب بحاجة لمدير فني أجنبي، وعليه التركيز اثناء المعسكر على اختيار الأفضل والبدء به من أول المبارحيث، حيث كان يرى أن "رمضان صبحي" كان سيصنع الفارق لو شارك منذ بداية المباريات.

وأشار "احمد خليل" الى أن أفضل لاعب المباراة كان عمرو السولية، ومصطفى محمد هو المهاجم الأول للفريق، وكان يتوقع أن يحقق المنتخب فوز أكبر خاصة بعد تحسن الأداء خلال شوط المباراة الثاني.

وأضاف أن المدير الفني عليه أن يعتمد على خطة الهجوم بدلًا من الدفاع ليضمن الفوز ويحقق أداء ممتعا يليق باسم منتخب مصر.

وأكد "مصطفى ممدوح" أن المنتخب يتأثر بغياب محمد صلاح وهذا يظهر بوضوح سواء في الاداء او الروح المعنوية للفريق ويتمنى له الشفاء العاجل، ويرى أن المنتخب كان عليه أن يظهر قوته في المباراة ويحقق فوزًا كبيرًا على منتخب توجو، ولكن مستوى الاداء كان صادم بالنسبة له.

وتابع "متولي عبد الفتاح" أن المعسكر ينقصه روح التجانس بين اللاعبين وتحسين مستوى الاداء، وهناك لاعبين غيابهم كان ورقة خاسرة للمنتخب مثل صالح جمعة، وكان هناك احباط كبير من أداء البعض من وجهة نظرة عبدالله السعيد غاب عن فورمته ، مضيفا انه يتوقع التأهل في هذه المجموعة ولكن علينا تطوير وتحسين الاداء.