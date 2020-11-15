ونشر فتوح رسالة محمد صلاح له، عبر حسابه موقع التواصل الإجتماع " إنستجرام"، وكتب قائلا: "مبروك يا حبيبي ماتش إمبارح كان بداية هايلة، وإن شاء الله في استمرار ديما". وصعدمنتخب مصر إلى صدارة جدول ترتيب مجموعته في تصفيات كأس الأمم الإفريقية برصيد 5 نقاط، بعد الفوز على توجو بهدف محمود الونش. يذكر أن اتحاد الكرة، أعلن، أول أمس، الجمعة، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجده في معسكر، المنتخب الوطني. ويخضع محمد صلاح للعزل الصحي حاليا بأحد فنادق القاهرة، لحين التعافي من فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من داخل العزل.. رسالة محمد صلاح لـ أحمد فتوح بعد تألقه أمام توجو.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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