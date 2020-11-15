موعد مباراة إيطاليا وبولندا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف منتخب إيطاليا منافسه بولندا اليوم في تمام الساعة العاشرة الا ربعا علي ملعب مابي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية.
وكانت مباراة الذهاب بين بولندا وانجلترا انتهت بنتيجة التعادل السلبي .
ومن المقرر ان تذاع مباراة انجلترا وبولندا عبر قناة beIN Sports HD 2 في تمام الساعة العاشرة الا ربعا بتوقيت القاهرة .
وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب إيطاليا كالتالي :-
حراسة المرمى: دوناروما
الدفاع: اسيربي - فلورينزي - بونوتشي - ايمرسون
الوسط: جورجينيو - باريلا - جاليرديني
الهجوم: بيرنارديسكي - انسيني - بيلوتي
بينما التشكيل المتوقع لمنتخب بولندا :
حراسة المرمى: تشيزني
الدفاع: والوكيويس – ريبوس – بوتشنيويكز – روبرت جومني
الوسط: جورالسكي – زيلينسكي – كليتش – بواخيتا
الهجوم: ميليك – ليفاندوفسكي
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