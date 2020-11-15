جوارديولا يقترب من تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي

أكد تقرير صحفي بريطاني، أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بات قريبا من تجديد تعاقده مع السماوي.

وذكرت صحيفة صحيفة " تليجراف" البريطانية أن بيب جوارديولا يرغب في تجديد عقده مع مانشستر سيتي.

وينتهي عقد بيب جوارديولا مع نادي مانشستر سيتي ،عقب نهاية الموسم الحالي 2020 - 2021.

ويعاني مانشستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي " بريمرليج". هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز العاشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة.

يذكر أن بيب جوارديولا تولى تدريب مانشستر سيتي في 2016 خلفا لـ مانويل بيليجريني، ونجح في قيادة الفريق للتتويج بالدوري الإنجليزي مرتين، وكأس رابطة المحترفين 3 مرات، وكأس الاتحاد مرة وحيدة.