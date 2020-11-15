إدارة نادي نـزوى تُكرم اللاعبين والجهاز الفني والإداري بعد الصعود والتتويج بدرع الدرجة الأولى

نـزوى – من سالم بن عبدالله السالمي:

احتفل نادي نـزوى بفريقه الكروي الأول الصاعد لدوري الاضواء والمتوج بدرع دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2019 / 2020م وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ رشاد بن أحمد الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، بحضور أصحاب السعادة عضوي مجلس الشورى وأعضاء مجلس إدارة النادي، وقد ألقى المهندس خلفان بن صالح الناعبي رئيس مجلس إدارة النادي كلمة بهذه المناسبة ثمنٌ فيها الجهود التي بذلت من قبل أعضاء مجلس الإدارة و الجهازين الفني والإداري واللاعبين الذين وضعوا نصب أعينهم منذ البداية هدف الصعود وعمل الجميع من أجل تحقيق ذلك رغم التحديات التي واجهتنا إلا إن الإرادة والتصميم لبلوغ ذلك كان أقوى من أي ظرف إن ما تحقق للكرة النزوانية بعد عمل وبذل وعطاء طوال الموسم الذي تكلل لله الحمد والشكر أولا بالصعود لدوري الاضواء، ثم تتويج الفريق بدرع دوري الدرجة الأولى وشكر الناعبي أعضاء مجلس الإدارة الذين عملوا بإخلاص وتفان من أجل رفعة النادي، كذلك الشكر للجهاز الفني والإداري الذين كانوا خطوة بخطوة مع الفريق منذ اللحظات الأولى وشكر خاص للمدرب الوطني القدير عبدالعزيز الريامي على جهوده المخلصة وعطائه اللامحدود مع الفريق وكذلك أشكر كل اللاعبين على تحملهم المسؤولية فكانوا على قدرها فهنيئا لأهالي نـزوى وأبناء ومحبي النادي هذا الإنجاز الذي يضاف إلى إنجازات النادي في مختلف الألعاب ويعد حافزا ومشجعا لجميع الشباب وللألعاب الأخرى.

من جانبهم شكر الجهاز الفني والإداري ولاعبو الفريق إدارة النادي على هذه اللفتة الطيبة وهذا التكريم الذي سيكون له مردود طيب نحو التحفيز والتشجيع و سوف يعمل من أجله اللاعبون وسيقدمون أداء مشرفا ومستوى عاليا يعزز وجود فريق نـزوى الكروي في منافسات دوري عمانتل بعون الله وتوفيقه. بعدها قام راعي الحفل بتكريم الجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق.