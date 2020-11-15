درع السيب يحط رحاله بمكتب والي السيب تقديرا لدوره الحيوي

إبراهيم الرواحي: لابد من تكاتف الجميع لتحقيق الاستدامة

يوسف الوهيبي: نسعى لتكريم يليق بالإنجاز جمعة المحرمي: الجميع ساهم في تحقيق الدرع

متابعة ـ عبدالعزيز الزدجالي:

تصوير/علوي العميري

قررت إدارة نادي السيب، إرسال درع دوري الأضواء الذي يمثل اللقب التاريخي الأول الذي حققه النادي بعد أكثر من 48 عاما، الى مكتب والي السيب، وتحديدا تم تسليم الدرع الى سعادة إبراهيم الرواحي والي السيب، وذلك تقديرا من إدارة النادي للتعاون الملموس من قبل سعادة الشيخ الوالي وكافة العاملين بالمكتب، كما ان مكتب الوالي يمثل كافة سكان ولاية السيب، في بادرة من ادارة النادي ولمسة وفاء لابناء الولاية على جهودهم الكبيرة في مؤازرة الفريق والتعاون مع ادارة النادي ليكون الدرع قريبا من الجميع.

السيب ناد عريق

وعند استقباله لممثلي مجلس إدارة نادي السيب، أعرب سعادة الشيخ إبراهيم الرواحي والي ولاية السيب عن سعادته بحصول نادي السيب على درع الدوري للموسم 2019 /2020، للمرة الأولى في تاريخ النادي، وبهذه المناسبة السعيدة هنأ سعادته صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد رئيس مجلس إدارة نادي السيب وكافة أعضاء مجلس إدارة النادي والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين وكذلك أبناء ولاية السيب، على هذا الإنجاز التاريخي، كما استطرد سعادته في حديثه قائلا: ليس بغريب على ناد بحجم نادي السيب له تاريخه العريق ان يحقق هذا اللقب، فالنادي اعتاد صعود منصات التتويج ومعانقة الكؤوس وتحطيم الأرقام القياسية بمختلف الألعاب الرياضية، كما وجه سعادته كلمة الى أهالي وأعيان ولاية السيب، قال فيها: كما هو معلوم للجميع أن الأندية الرياضية تعتمد بشكل كبير على الدعم المالي والمعنوي الذي تتلقاه من قبل الأهالي، فكيان عريق مثل نادي السيب ويحقق الانجازات والالقاب بشكل سنوي فهو بلا شك بحاجة الى دعم مالي ومعنوي كبير، حتى يتمكن من الاستدامة في اقتناص الألقاب، لذا فإن وقوف أبناء السيب بجانب ناديهم هو أمر لابد ان يتحقق، وفي ختام حديثه، تمنى سعادته استمرار النجاح والتطور لنادي السيب بقيادة صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد وكذلك باقي المنشآت الرياضية بالسلطنة تحت قيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-.

دعم متواصل

من جانبه، قال يوسف الوهيبي نائب رئيس مجلس إدارة نادي السيب : ان هذه المبادرة جاءت بناء على قرار مجلس إدارة نادي السيب، الذي قرر إرسال درع الدوري الذي حققه النادي للمرة الأولى في تاريخه الى مكتب سعادة الشيخ إبراهيم الرواحي والي السيب، وذلك تقديرا من مجلس الإدارة أولا لشخص سعادة الشيخ إبراهيم الذي لا يألو جهدا في التواصل الدائم مع إدارة النادي، كما ان سعادته يتابع بشكل مطلع وعن قرب، جميع الأنشطة التي يقوم بها النادي، كما انه يدعم تلك الأنشطة ويسعى الى تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجهها، واضاف الوهيبي: ان مكتب والي السيب يتمتع بالشخصية الاعتبارية التي تمثل جميع سكان الولاية، فاستقبال سعادة الوالي للدرع كأنما استقبله جميع سكان ولاية السيب، كما تطرق نائب رئيس مجلس إدارة نادي السيب في حديثه الى توجيه دعوة لأعيان الولاية حتى يتمكن النادي من تكريم اللاعبين والاطقم الفنية والإدارية التي كان لها الدور الأبرز في تحقيق هذا اللقب التاريخي.

جاهزية الموسم القادم

يوسف الوهيبي تحدث أيضا عن اجندة الموسم القادم، حيث ذكر بأن الجهاز الفني لكرة القدم باشر استعداداته بشكل مبكر، فالنادي لديه استحقاقاته آسيوية في الموسم المقبل، لذا فإنه قام بتعزيز صفوفه بالرباعي الوطني عبدالعزيز المقبالي، علي البوسعيدي، الحارس بلال البلوشي، ولاعب رابع سوف يتم الكشف عنه لاحقا، أما فيما يتعلق باللاعبين الأجانب، أجاب يوسف بأن هذا الامر متروك للجهاز الفني.

تكاتف الجميع

جمعة المحرمي أمين سر نادي السيب، هو الآخر كان سعيدا بهذه المبادرة، فذكر :ان الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو الشكر والعرفان لسعادة الشيخ إبراهيم الرواحي والي السيب على دعمه اللامحدود للنادي وكذلك شباب الولاية، فسعادته يعتبر أحد الشركاء المهمين في تحقيق لقب دوري الأضواء لهذا الموسم، المحرمي أيضا أشار في حديثه الى أهمية تكاتف مجتمع السيب من خلال الجماهير واللجان المحلية والتي غالبا ما يتم إشراك النادي بها.