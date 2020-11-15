في تصفيات أمم أفريقيا : فوز أول لمصر بشق الأنفس في غياب صلاح

القاهرة – أ.ف.ب: حقق المنتخب المصري لكرة القدم فوزه الأول في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 المؤجلة الى مطلع 2022 بسبب فيروس كورونا المستجد، عندما تغلب بشق الأنفس على ضيفه التوجولي 1-صفر بملعب القاهرة الدولي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة. وسجل مدافع الزمالك محمود حمدي الونش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54. وعانى المنتخب المصري الذي خاض المباراة في غياب نجمه وليفربول الانجليزي محمد صلاح بسبب اصابته بفيروس كورونا المستجد، الأمرين لتحقيق فوزه الاول بعد تعادلين امام كينيا وجزر القمر، فرفع رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة بالتساوي مع جزر القمر المتعادلة مع كينيا 1-1 الاربعاء.

في المقابل، منيت توجو بخسارتها الثانية مقابل تعادل فبقيت في المركز الاخير برصيد نقطة واحدة بفارق نقطتين خلف كينيا الثالثة. ويحل المنتخب المصري ضيفا على توجو الثلاثاء في العاصمة لومي في الجولة الرابعة.

وكان الشوط الاول متواضعا فنيا رغم سيطرة الفراعنة على اغلب فتراته حيث فشلوا في ترجمتها الى اهداف بسبب الاستحواذ السلبي والبطء الشديد في نقل الهجمات، فندرت الفرص ابرزها رأسية مهاجم الزمالك مصطفي محمد اثر تمريرة من زميله في الفريق الابيض احمد سيد “زيزو” ابعدها الحارس مالكوم باركولا وارتطمت بالعارضة (21).

وكان التهديد الوحيد للضيوف من هجمة مرتدة أنهاها مهاجم العين الإماراتي لابا كودجو بتسديدة قوية تصدى لها الحارس محمد الشناوي (43).

وضغط الفراعنة مع بداية الشوط الثاني، وسدد محمود حسن “تريزيجيه من ركلة حرة مباشرة ابعدها مالكوم بصعوبة (52)، وبعدها بدقيقتين، سجل الونش هدف الفوز برأسية من مسافة قريبة مستغلا كرة من من مسافة قريبة للاعب وسط أرسنال الانجليزي محمد النني. وتخلي لاعبو توجو عن حذرهم الدفاعي وسيطروا على وسط الملعب في محاولة لإدراك التعادل، مستغلين تراجع أصحاب الأرض الى الدفاع لكن دون خطورة.