رئيس الاتحاد يتابع تجهيزات قرية القدرة الجديدة

شهد إقامة ثاني سباقات التحمل

قام السيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني للفروسية بالوقوف على استعدادات وتجهيزات قرية القدرة والتحمل الجديدة التي أنشأها الاتحاد بالتعاون مع المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال والتي قطعت شوطا كبيرا في تجهيزها لتكون ضمن البنية التحتية لمسابقات القدرة والتحمل المحلية والدولية، التي تقام في السلطنة، وقد تعرف السيد رئيس الاتحاد على ابرز الإنشاءات القائمة، وكذلك التي يتم تنفيذها خلال هذه الفترة وايضا المسار الجديد للخيول وذلك بحضور احمد بن سيف العبري امين السر العام رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد والدكتور يوسف بن سليمان الوهيبي أمين الصندوق وأعضاء اللجنة والشركات المنفذة للمشروع.

من جانب اخر تواجد السيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني للفروسية في مسابقة القدرة والتحمل وهي ثاني مسابقات القدرة والتحمل لهذا الموسم 2020/2021م والتي ينظمها الاتحاد العماني للفروسية في القرية الجديدة بعد تجهيزها بكل ما يتعلق بالأساسيات في منطقة الابيض سيح المحامد بولاية بركاء، حيث شارك في السباق التأهيلي لمسافة 40 كم عدد 42 خيلا انطلق منها عدد 38 خيلا، فيما تمكنت من اجتياز السباق بنجاح عدد 34 خيلا وقد اعطي مسار السباق اللون الاحمر واشتمل على مرحلة واحدة، ويشارك في السباق التأهيلي لمسافة 80كم عدد 37 خيلا انطلق منها 35 خيلا وتمكنت من اجتياز مراحل السباق بنجاح عدد 18 خيلا واشتملت المسابقة على ثلاث مراحل: المرحلة الاولى 40 كم واعطيت اللون الاحمر والمرحلتان الثانية والثالثة لمسافة 20كم واعطيتا اللون الاصفر، حيث كان الفحص البيطري في نفس اليوم من الساعة السادسة وحتى السابعة صباحا والانطلاقة من الساعة السادسة والربع حتى السابعة والربع صباحا، بحيث ينطلق كل خيل بصورة فردية بعد انتهاء فحصه ولم يسمح لأي خيل بالانطلاق بعد هذا التوقيت، كما أن الاتحاد التزم بتطبيق الاجراءات الوقائية، حسب توجيهات اللجنة المكلفة بالتعامل مع انتشار كوفيد 19.

كأس العيد الوطني

وقد شهدت المسابقة التأهيلية الثانية مشاركة واسعة ساهمت في نجاح المسابقة وكذلك ساهمت الاجواء في توفير الراحة للفارس والخيل على السواء وستكون المسابقة القادمة بتاريخ 27 نوفمبر الجاري لمسافة 100 كم محلي وهو سباق كأس العيد الوطني وسيتم الاعلان عن تفاصيله خلال الايام القادمة.