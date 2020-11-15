مواجهة مكررة للمنتخبين الأول والأولمبي على استاد السيب ضمن الإعداد للمرحلة القادمة

في الرياضة 15 نوفمبر,2020

كتبت – ليلى الرجيبية:

يخوض اليوم منتخبنا الوطني الاول والمنتخب الاولمبي مواجهة مكررة لهما وذلك في الساعة السادسة مساء على ملعب استاد السيب بعد التجربة الاولى التي اقيمت يوم السبت على نفس الملعب والتي انتهت لصالح المنتخب الاول بثلاثية نظيفة سجل اهدافها عبدالعزيز المقبالي من ركلة جزاء وخالد الهاجري هدفين.

وتأتي هذه التجربة الثانية للمنتخب الاول ضمن برنامج الاعداد للمرحلة القادمة منها مشاركة المنتخب الوطني الاول في تصفيات مونديال قطر 2022 ومشاركة المنتخب الاولمبي في تصفيات اسيا تحت 21 سنة، حيث قاد المنتخب في هذه التجربة المدرب برانكو.

وكان المنتخبان قد دخلا خلال الايام الماضية في معسكرين تحضيريين خاضا خلالهما عددا من التجارب الودية مع عدد من الاندية، حيث خاض المنتخب الاول تجربة مع نادي مسقط انتهى اللقاء بهدف نظيف لصالح المنتخب، فيما خاض المنتخب الاولمبي تجربة مع ناديي الخابورة وبوشر.

ومن جهة اخرى ينتظم 26 لاعبا من المنتخب الأولمبي في المعسكر الداخلي وذلك بقيادة مدرب منتخبنا الوطني الاولمبي الكرواتي داريو باسيتش وباشراف الجهاز الفني والاداري خلال الفترة من 28 من نوفمبر الجاري وحتى 5 من ديسمبر القادم وسيكون بمثابة المعسكر الداخلي الأخير من العام 2020 حيث يأتي هذا المعسكر بعد سلسلة من المباريات الودية التي لعبها المنتخب الأولمبي خلال الايام الماضية في فترة المعسكر الداخلي الأول ونظرا للنتائج التي ظهر بها المنتخب والملاحظات التي دونها المدرب كان لابد من إجراء عدد من التعديلات من الناحية الفنية والتكتيكية، كما انها ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة لكل لاعب لإظهار قدراته ومهاراته، حيث ان الجهاز الفني ينوي تقليص العدد بعد استدعاء عناصر جديدة لقائمة المنتخب لمنحها الفرصة في الدخول في تجارب مع المنتخب خلال الفترة القادمة وبالتالي سوف تكون هناك مساحة كافية للجهاز الفني للخروج بقائمة اساسية للاستحقاقات القادمة كما أن المعسكر سوف يحتوي على برنامج مكثف طوال 9 ايام من خلال اقامة عدد من التدريبات خلال الفترتين الصباحية والمسائية وسوف تتضمن الفترة الصباحية التدريبات الخاصة بالصالة الرياضية واللياقة البدنية، كما ستكون الفترة المسائية داخل المستطيل الأخضر من خلال الانتظام بالتوقيت المحدد لكل لاعب وسيكون الطاقم الطبي متواجدا لإجراء الفوصات والاحترازات اللازمة .

جدير بالذكر أن منتخبنا تنتظره عدد من المشاركات خلال العام المقبل 2021 والتي تأتي في مطلع العام استعدادا للمشاركة في التصفيات الاسيوية و المشاركة في البطولة الخليجية في شهر مارس القادم بالاضافة الى المشاركة في بطولة التضامن الاسلامي في اكتوبر القادم .