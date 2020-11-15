أهلي صنعاء ينعي المشرف الرياضي السابق رضوان السنباني
نعى مجلسا الإدارة والشرف الأعلى لنادي أهلي صنعاء المشرف الرياضي السابق رضوان السنباني الذي وافاه الأجل اليوم عن عمر ناهز 55 عاماً.
وأشاد النادي بمناقب الفقيد السنباني ومسيرته الحافلة بالعطاء في خدمة الوطن عامة والأهلي بصورة خاصة .. مشيراً إلى ما اتسم به الفقيد من صفات وأخلاق أثناء توليه مهام الإشراف الرياضي، ما جعله محط تقدير واحترام الجميع.
وأكد البيان أن الأهلي والوسط الرياضي خسرا برحيل الفقيد السنباني واحداً من أبرز رجالاته الذين أسهموا في خدمة الشباب والرياضيين.
وعبر النادي ومجلسا الشرف الأعلى والإدارة ومنتسبيه وقواعده وجماهيره عن أحر التعازي لأسرة الفقيد .. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
وكان الفقيد السنباني قد تقلد منصبي المسئول الرياضي للعبة كرة السلة قبل تعيينه مشرفاً رياضيا لمختلف الألعاب.
وسيوارى جثمان الفقيد السنباني الثرى بمقبرة المشهد بعد الصلاة عليه في جامع المشهد عقب صلاة ظهر يوم غد الاثنين.
(سبأ)
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