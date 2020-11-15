جلسة بين باتشيكو وجهازه المعاون بالزمالك قبل انطلاق المران

واتفق باتشيكو مع جهازه على البرنامج في الفترة القادمة والاستعداد سواء لبطولة كأس مصر أو نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام النادي الأهلي والمقرر له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.
وقاد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مران الفريق للمرة الأولى بعد عودته من الإجازة التي حصل عليها مؤخرا.
وحرص باتشيكو على الاجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي وذلك لتحفيزهم والحديث عن أهمية المرحلة المقبلة.
وأكد المدرب البرتغالي أن الجميع لديه فرصة المشاركة بشرط التركيز ولا يوجد فارق بين لاعب أساسي وغير أساسي في الزمالك.
ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.
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