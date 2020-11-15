الزمالك يركز على الجانب البدني قبل مواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا

وضع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا بدنيا قويا للاعبين تحت إشراف جوزيه بيدرو مدرب الأحمال بالفريق.

واستهدفت التدريبات التي أقيمت منذ قليل على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي زيادة اللياقة البدنية للاعبين. وحرص جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق على المشاركة في جزء منها لتحفيز اللاعبين. ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري.

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