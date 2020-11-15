وفاة أسطورة ليفربول عن عمر يناهز 72 عاما

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، عن وفاة راي كليمانس أسطورة حراسة المرمى في النادي سابقا، عن عمر يناهز 72 عاما.
نادي ليفربول أعلن عبر موقعه الرسمي خبر وفاة كليمانس، معبرا عن حزنه الشديد لوفاة لاعبه السابق.
وتمنى ليفربول الصبر والقوة لعائلة اللاعب المتوفي ولجميع أصدقائه في البيان الذي تم نشره قبل قليل على الموقع الرسمي للنادي.
ولعب كليمانس 13 عاما مع ليفربول وشارك في 665 مباراة وحقق 13 لقبا.
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