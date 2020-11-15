النصر يتعادل 1-1 مع إنبي وديا

انتهت منذ قليل المباراة الودية التي جمعت فريق النصر مع انبي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في إطار استعدادات النصر للموسم القادم بدوري القسم الثاني . واحرز هدف النصر اللاعب حسام جلال وقام سيد عيد المدير الفني بتجربة أكثر من لاعب خلال المباراة حيث أكد أنه اطمان علي حالة اللاعبين بدنيا وفنيا وقال إن مستوي الفريق في ارتفاع من مباراة لاخري وان جميع اللاعبين جاهزين لايوجد أساسي واحتياطي وان الفريق سيكون جاهز بقوة لانطلاق المسابقة بمواجهة الداخلية في الاسبوع الاول .

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