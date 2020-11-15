شاهد.. حسام غالي وزوجته يخطفان القلوب على السوشيال ميديا

وحازت صورة حسام غالي وزوجته على إعجاب كبير من متابعيه، وكان من أبرز تعليقاتهم: "الله اكبر - ربنا يحفظكم - ما شاء الله - منورين".

وكان حسام غالي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أعلن رحيله بشكل رسمي عن ناديه، والاكتفاء بالفترة التي قضاها معه.

وقال حسام غالي، عبر حسابه على "إنستجرام"، "أحب أشكر خالد بشارة، ونادر شوقي علي منحي الفرصة أن أعمل مديرا للكرة بنادي الجونة لمدة سنة ونصف، تجربة استفدت منها واتعلمت كتير اجتهدنا".

وأضاف حسام غالي "حاولنا بكل إخلاص نحقق حلم خالد بشارة أن يكون نادي الجونة في مكانة مميزة.. إن شاء الله مباراة حرس الحدود هتكون آخر مباراة لي مع الفريق. أتمنى التوفيق والنجاح الفترة القادمة لكل العاملين في منظومة نادي الجونة".