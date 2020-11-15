الهلال السعودي يبحث عن بديل لـ خربين

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي الهلال السعودي، يستهدف ضم مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد اقتراب لاعبه السوري عمر خربين من الرحيل.

ونشر الإعلامي السعودي سيف الرخيص، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة " تويتر"، تغريدة قال فيها :" إدارة ‎الهلال تراقب أكثر من مهاجم وحريصه على بديل مميز لـ خريبين في الفترة الشتوية."

وكان خربين قريبًا من الرحيل عن الهلال في الميركاتو الصيفي المقبل، لكن ناديه قرر الإبقاء عليه هذا الموسم.

وارتبط خربين بالانتقال لنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي المقبل، لكن الصفقة لم تتم.