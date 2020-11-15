أصبح الأهتمام بالرياضة المصرية من أولويات مسئولي الدولة المصرية التي تحرص على توفير كافة سبل الدعم لتدشين جيل رياضي جيد في كافة المجالات .
وتعد كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية على مستوي العالم لذلك يحرص مسئولو الدولة المصرية على تدعيم كافة المنشأت الرياضية على مستوي الجمهورية .
في البداية رصد المهندس أحمد جمال كافة المشاكل التي تعرض لها سكان مركز شباب شلقان التابع لمركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية عقب تحويله لوكر من القمامة والخارجين عن القانون .
وأوضح أن بعض الأشخاص كان يأملون في التخلص من من الملكية الخاصة بالمركز من خلال استغلال الحيازة الملكية وتحويلها إلي أحد المؤسسات التجارية والقضاء على النشاط الرياضي بأكمله .
وأكد أحمد جمال أنه في مطلع عام 2019 تمكن من التعاون مع وزارة الشباب والرياضة عقب عرض الرؤية الفنية من أجل استغلال ملكية المركز وتحويله إلي أحد المراكز العالمية من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة ليصبح في خدمة الجميع .
وتابع:" كافة الوسائل التي تم تدشينها كانت من خلال بعض الشباب الذين يمتلكون بعض الخبرات في المجال الرياضي وفقا للرؤية العالمية التي تسخدمها أكبر الأندية العالمية ،
واوصل:" تمكنا من إعادة بناء المركز من جديد وتوفير بنية رياضية على أعلي مستوي وتحويلها إلي أكاديمية عالمية بالإضافة إلي تطبيق بعض الوسائل التكنولوجية الحديثة ليصبح مركز عالمي من جديد ".
وأشار إلي إمتلاكه العديد من الوسائل التي تساعد في خدمة كافة المركز الرياضية في ظل التطور الحالي الذي يحدث من قبل مسئولي الدولة المصرية ".
واختتم حديثة بالقول : لدينا منظومة رياضية على أعلي مستوي من أجل كتشاف مواهب رياضية جديدة بالإضافة إلي بعض الخبراء لمتابعة كافة ماتم تنفيذه بإستمرار ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من وكر للبلطجية إلى تحفة رياضية.. دوت الخليج يرصد تطور مركز شباب شلقان بالتعاون مع الشباب والرياضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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