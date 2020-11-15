معادلا رقم شوماخر.. لويس هاميلتون يفوز ببطولة العالم لـ «الفورميلا 1» للمرة السابعة

توج البريطاني لويس هاميلتون، سائق سيارة مرسيدس، ببطولة العالم للفورميلا 1، للمرة السابعة في مسيرته، في إنجاز تاريخي.
هاميلتون كان يحتاج إلى تحقيق 8 نقاط فقط للتتويج ببطولة العالم، وهو ما تحقق اليوم في السباق الذي أقيم بإسطنبول التركية.
هاميلتون استطاع كتابة التاريخ بفوزه باللقب للمرة السابعة في تاريخه، معادلًا رقم الألماني مايكل شوماخر كأكثر السائقين المتوجين بكأس العالم للفورميلا 1.
وتوج هاميلتون باللقب أعوام 2008، 2014، 2015، 2017، 2018، 2019، 2020.
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