منحني الله من خزائن فضله.. إبراهيم فايق: لا ينقصني إلا دعاءكم

طمأن الإعلامي ابراهيم فايق جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لجلطة رئوية . وكتب إبراهيم فايق، تغريدة عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، "بفضل الله وكرمه أنا بخير وخرجت من المستشفى ولا ينقصني إلا دعائكم". وأضاف إبراهيم فايق، "فترة صعبة وأيام ثقال عشتها من الأربعاء الماضي -وقت دخولي الرعاية المركزة- ومحنة كبيرة منحني الله فيها من خزائن فضله ورحمته الكثير وإلا لما كنت اتنفس الآن". اِقرأ أيضًا: يذكر أن الإعلامي إبراهيم فايق تعرض إلى جلطة رئوية، ودخل على أثرها إلى المستشفى؛ ليشهد تحسنا ملحوظا في الحالة الصحية بعد تلقي الرعاية اللازمة، وتحدث الجلطة الرئوية نتيجة انسداد في أحد الشرايين الرئوية الموجودة بالرئتين.

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