هولندا تفوز على البوسنة 3-1 في دوري الأمم الأوروبية

فاز المنتخب الهولندي على نظيره البوسني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أحرز هدفين لهولندا في الدقيقة 6، 14، منهيًا الشوط الأول بتقدم الطواحين بهدفين نظيفين.

وأحرز ديباي الهدف الثالث لـ هولندا في الدقيقة 55، ثم أحرز برلفاجيك هدفًا للبوسنة في الدقيقة 63، لكنه لم يمنع منتخب بلاده من تجرع مرارة الهزيمة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب الهولندي للنقطة الثامنة في صدارة المجموعة الأولى، فيما توقف رصدي منتخب البوسنة عند نقطتين في المركز الرابع والأخير.