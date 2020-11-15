حسام حسن يبحث عن المواهب في قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري

واستقر حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على لاعبي الفريق ضمن القائمة الأولى .

وأرسل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري قائمة اللاعبين إلي محمد مصيلحي رئيس النادي من أجل الاطلاع عليها قبل الإعلان عنها .

وانتهت المهلة المحددة للقائمة الأولي يوم 11 نوفمبر الجاري، وتأكد بصفة نهائية خلوها من "نور السيد، وإسلام جمال، وأسامة العزب، وأيمن غباشي".

وأعلن مسئولو الاتحاد السكندري تمسكهم بالحراس الثلاثي في الموسم المقبل وهم "عماد السيد، ومحمود الزنفلي وعمرو خليل"، وأنه لا نية للتفاوض مع أي حارس آخر من أجل الانضمام لصفوف زعيم الثغر.