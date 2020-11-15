حالته مستقرة.. إصابة حازم إمام بفيروس كورونا

أكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ان نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كشفت عن إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وكشفت والدة اللاعب خبر إصابته، مشيرة إلى أن حالته مستقرة، وطالبت الجماهير بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكان حازم إمام غابعن مباريات الزمالك الأخيرة بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الأمامية.

ودفع هذا الأمر الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو إلى الاعتماد على أحمد عيد بدلًا منه لقيادة الجبهة اليمنى.