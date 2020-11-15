اطلع على أرسنال.. شاهد مصطفى محمد يشارك جمهوره بصورة مع محمد النني

نشر مصطفى محمد لاعب نادى الزمالك صورة له محمد الننى لاعب نادى ارسنال من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: - ‏‎هات افريقيا يا مصطفي ان شاء الله واطلع علي ارسنال بقي بالتوفيق يا احسن مهاجم في مصر. - ‏‎ربنا معاكم وخلى بالك من نفسك يا بلدوزر عشان الزمالك محتاجك وانا بحبك. - ‏‎أفريقيا يا مصطفي . اقرا ايضا :

لا للتعصب .. مصطفى محمد بصحبة حارس مرمي النادي الأهلي وحقق منتخب مصر الوطنى الفوز على نظيره منتخب توجو بهدف دون ،رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، فى غياب محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا. أحرز هدف الفراعنة الكبار محمود حمدى "الونش" من رأسية قوية فى الدقيقة 51

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