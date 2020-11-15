السفير المصري يستقبل بعثة المنتخب الوطني في توجو

حرص سفير مصر في توجو السفير حسام حسين،وبرفقته رئيس الاتحاد التوجولي لكرة القدم، على استقبال بعثة المنتخب الوطني الأول، لدى وصولها توجو على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض مباراة الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.
وخضع كامل أفراد البعثة لمسحة طبية فور وصولهم فندق الإقامة في توجو.
ويترأس البعثة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويرافق البعثة الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة.
وفاز المنتخب الوطني على توجو بهدف محمود حمدي "الونش" في مباراة الجولة الثالثة من التصفيات
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