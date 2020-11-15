معروف يوسف يصل القاهرة

وصل النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية قادما من بلاده بعد قضاء فترة اجازته . وانتهت إعارة اللاعب لفريق المقاولون العرب بنهاية الموسم المنقضي. ومن المقرر أن يعود معروف يوسف للفريق الأبيض خلال الفترة الحاليه وسيعقد اللاعب جلسة مع مسؤولي الزمالك غدا لحسم موقفه خاصة وأن مسؤولي النادي الأبيض عرضوا على معروف التجديد لمدة موسمين . وهذا في ظل استمرار تعاقده مع الفريق الأبيض لنهاية الموسم المقبل.

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