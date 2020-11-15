محمود صقر ينتظم في مران سيراميكا كليوباترا

انتظم محمود صقر ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، في مران الفريق الذي أقيم اليوم الأحد، على أحد ملاعب الفنادق الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد التعافي من الإصابة التي أبعدته عن المران خلال الأيام الماضية.
وكان محمود صقر تعرض لإصابة عبارة عن شد في العضلة الضامة قبل أن يتعافى منها بشكل سريع، ويشارك في مران اليوم بشكل كامل.
وبدأ فريق سيراميكا كليوباترا معسكره المغلق اليوم الأحد في أحد الفنادق الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، وقرر المدير الفني للفريق الكابتن هيثم شعبان خوض عدد من المباريات الودية خلال فترة المعسكر
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