الإسماعيلي يتعاقد مع إبراهيم عبد القوي نجم وسط سموحة

نجح مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان في التعاقد مع إبراهيم عبد القوي لاعب الوسط بعقد طويل الأمد قادما من سموحة خلال فترة الانتقالات الجارية. وقال الاعلامى علاء وحيد بأن لجنة التعاقدات قد اوصت بضم اللاعب في ظل قدراته المميزة سواء بالجانب الدفاعي أو الهجومي ليقوم مسئولو النادي بإنهاء كافة الإجراءات وسط ترحيب اللاعب بانضمامه لصفوف قلعة الدراويش بعد اجتيازه الكشف الطبي بنجاح. ويتطلع مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لتدعيم صفوف الفريق في كافة المراكز سعيا لوضعه بمكانته المستحقة منافسا ومتوجا بالألقاب.

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