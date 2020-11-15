10 صفقات جديدة تشارك في مران سيراميكا كليوباترا بالإسماعيلية

بدأ المران بفقرة تدريبات بدنية تحت إشراف البرازيلي لويز أندري مدرب أحمال الفريق، وبعدها خاض اللاعبون تقسيمة قوية تألق خلالها أكثر من لاعب، حيث حرص هيثم شعبان على تحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية والتكتيكية.
وشاركت الصفقات الجديدة التي أبرمها فريق سيراميكا كليوباترا في المران، وظهروا جميعا بمستوى فني وبدني أكثر من رائع، وهم محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد القادمون من مصر المقاصة، ورجب بكار القادم من بيراميدز، وثنائي وادي دجلة عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود، بالإضافة إلى أحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق.
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