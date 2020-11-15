سيراميكا كليوباترا يعلن ضم شقيق النجم الإيفواري جيرفينيو 3 سنوات

أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، الصفقة الحادية عشرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في إطار خطة تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المميزين الذين طلبهم هيثم شعبان، المدير الفني للفريق، استعدادًا للمشاركة الأولى للنادي في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا، أنه تم التعاقد مع الإيفواري "كوامي ألفونسو"، وشهرته "فونسينيو"، حيث وقع اللاعب مساء اليوم، الأحد، على عقود ممتدة لـ ثلاثة مواسم، في حضور طارق أبو العينين، نائب رئيس النادي، ومعتز البطاوي، المشرف العام على الكرة.

ويبلغ "فونسينيو" 24 عاما، حيث إنه من مواليد عام 1996، ويلعب في مركز الجناح المهاجم، ولعب من قبل لأندية باماكو المالي، وأسيك ميموزا الإيفواري، وهو الشقيق الأصغر للنجم الإيفواري جيرفينيو.

كانت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، أعلنت على مدار يومين ضم 10 صفقات جديدة، هم "محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر المقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وثنائي وادي دجلة عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود، إضافة إلى أحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق".