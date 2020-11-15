أشعة نهاية الأسبوع لمحمد عادل لاعب سيراميكا كليوباترا

أكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن محمد عادل لاعب وسط الفريق، سوف يخضع لأشعة نهاية الأسبوع الجاري، للاطمئنان على إصابته، قبل مشاركته بشكل طبيعي في التدريبات.
وشدد رضوان على أن اللاعب يؤدي في الوقت الحالي، المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، حيث يعاني من مزق في العضلة الأمامية، أبعده عن تدريبات الفريق الفترة الماضية.
وخاض اللاعب تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم الأحد، تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي أخصائي التأهيل، حيث خصص له عددا من الوحدات التدريبية الخاصة لتجهيزه في أسرع وقت، لينخرط في فترة الإعداد مع زملائه اللاعبين.
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