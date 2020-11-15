بعد الخروج من نصف النهائي الأفريقي.. فوزي البنزرتي مدربا جديدا لـ الوداد المغربي

تعاقد نادي الوداد البيضاوي المغربي، مع التونسي فوزي البنزرتي، لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

وبحسب موقع "لو 360" المغربي، فإن البنزرتي سيتولى تدريب نادي الوداد لمدة موسم قابل للتجديد، خلفًا للأرجنتيني "ميجيل جاموندي".

وأشار الموقع إلى أن البنزرتي حل في الدار البيضاء أمس السبت، بعدما وافق على تولي تدريب نادي الوداد، بدلًا من نادي النجم الساحلي التونسي الذي قدم عرضًا له لتدريب الفريق.

وتعد تلك المرة الثالثة التي يتولى فيها البنزرتي تدريب الوداد في آخر موسمين، كما أنها التجربة التدريبية الـ 37 له، منذ أن بدأ العمل التدريبي في عام 1977.

وودع الوداد المغربي بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي على يد النادي الأهلي.